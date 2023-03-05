انت الان تتابع خبر متخطيًا كافاني.. مبابي ينفرد بلقب الهداف التاريخي لسان جيرمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبات مبابي، الهداف التاريخي لنادي باريس سان جيرمان، بعدما سجّل الهدف الرابع للباريسي في المباراة، حيث وصل النجم الفرنسي للهدف رقم (201) بعمر 24 عامًا، متخطيًا الدولي الأوروغوياني إدينسون كافاني. واستضاف ملعب "حديقة الأمراء" في قلب العاصمة الفرنسية باريس مباراة الفريقين، والتي أقيمت ضمن منافسات الأسبوع الـ26 من مسابقة الدوري الفرنسي.

ولم ينتظر باريس سان جيرمان كثيرًا من أجل التقدّم في النتيجة، حيث تمكن الدولي الأرجنتيني، ليونيل ميسي، من إحراز الهدف الأول في الدقيقة (12) بعد عرضية من نونو ميندنز، ثم ركض البرغوث نحو الكرة وسددها في شباك الضيوف قبل أنّ يُبعد مدافع نانت الكرة.

وسجل المُدافع جوين هاجام الهدف الثاني للباريسيين بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة (18)، بعد عرضية من مينديز أخطأ في إبعادها ثم سكنت شباك فريقه.

ولم تُحبط الثنائية المُبكرة معنويات نانت، وتمكن المهاجم الفرنسي لودوفيتش بلاس، من تقليص الفارق للضيوف في الدقيقة (31) بعدما تسلم تمريرة من جوين هاجم، على الجانب الأيسر لمنطقة جزاء باريس سان جيرمان، وراوغ فتينيا، ثم سدد الكرة في المرمى وغالطت الحارس دوناروما وسكنت الشباك.

وبعدها بـ7 دقاق، تمكن الكاميروني إغناتيوس غانغو مهاجم نانت من إدراك التعادل لنانت، بعد عرضية من فلوريان مولات حولها بنجاح إلى داخل الشباك الباريسية بالدقيقة (38)

وفي الشوط الثاني لم يتأخر بي إس جي في العودة في النتيجة، إذ أعاد المدافع البرتغالي دانيلو بيريرا فريقه إلى المقدمة من جديد، برأسية مُتقنة في الدقيقة (60) بعد عرضية بالمقاس من الفرنسي كيليان مبابي أسكنها بيريرا شباك الحارس ألبان لافون.

وبالدقيقة (66) احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للنادي الباريسي، ولكنه تراجع عن القرار بعد العودة إلى تقنية الفيديو (VAR). وشهدت الدقيقة (69) مشاركة الدولي المصري، مصطفى محمد في اللقاء بدلًا من فلوريان مولات، ولكن تغييرات الضيوف لم تساعد نانت على العودة في النتيجة، رغم إشراك موسيس سميون أيضًا لتدعيم الهجوم بجانب مصطفى محمد، ولكن على الجانب الآخر قام كريستوف غالتييه بإشراك ثنائي الدفاع بتشيابو وتيموثي بيمبيلي من أجل تأمين النتيجة والخروج بالنقاط الثلاث.

وقبل نهاية اللقاء تمكن الدولي الفرنسي، كيليان مبابي من إحراز الهدف الرابع وتأكيد الفوز للنادي الباريسي بالدقيقة (90+2) بصناعة البديل تيموثي بيمبيليي.

وبهذا الفوز أصبح برصيد باريس سان جيرمان 63 نقطة في صدارة الدوري الفرنسي، بينما توقف رصيد نانت عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر.

