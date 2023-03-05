شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت في تشكيل مانشستر يونايتد ضد ليفربول الليلة بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، ضيفًا على حساب نظيره نادي ليفربول، وذلك مساء اليوم الأحد الموافق الخامس من شهر مارس الجاري في إطار منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

ويلتقي فريق ليفربول مع نظيره نادي مانشستر يونايتد، في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرون من مباريات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب أنفيلد.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة ليفربول

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الهولندي اريك تين هاج، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، مواجهة الليلة ضد ليفربول بالتشكيل الآتي..

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: وان بيساكا، ماجواير، ليساندرو مارتينيز، لوك شاو.

خط الوسط: كاسيميرو، فريد، أنتوني، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، فوتر فيجورست.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري الانجليزي

يأتي فريق ليفربول فى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 39 نقطة، فيما يأتي مانشستر يونايتد فى المركز الثالث برصيد 49 نقطة.