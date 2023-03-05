شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، لمواجهة نظيره نادي مانشستر يونايتد، وذلك في إطار منافسات قمة الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2022-2023، والذي يشهد على العديد من المواجهات القوية بالفترة الأخيرة.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد مع نظيره ليفربول، في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرون من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022-2023.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد الموافق الخامس من شهر مارس الجاري في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر يونايتد

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، مواجهة الليلة ضد مانشستر يونايتد بالتشكيل الآتي..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، بايتيتش.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، داروين نونيز.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري الانجليزي

يأتي فريق ليفربول فى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 39 نقطة، فيما يأتي مانشستر يونايتد فى المركز الثالث برصيد 49 نقطة.