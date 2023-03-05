شكرا لقرائتكم خبر عن "دفاع الشيوخ" تناقش أمن المعلومات أمام ممثلى الحكومة والصناعة تبحث دعم القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ اجتماعا اليوم، الأحد، لمناقشة أمن المعلومات والأمن السيبراني والتوعية بمخاطره وسط حضور ممثلي الحكومة.

ومن المقرر أن تناقش تعقد لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ لبحث تطورات دعم الصناعة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قال إن الحكومة تعمل على توفير كافة التيسيرات الممكنة للقطاع الصناعي، موضحا إنه وجه وزير المالية بصرف دعم الصناعات بداية من العام القادم، وأن كافة المصانع عادت للعمل بكامل طاقتها ولديها مخزون يكفي من شهر لشهرين، والعمل على إيجاد وفرة للخامات ومستلزمات الإنتاج، مضيفا أن مبادرة دعم الصناعة والزراعة بفائدة 11% سيتم تفعيلها الأسبوع المقبل

وأوضح أن مدينة حدائق العاصمة صدر قرار من رئيس الجمهورية بإنشائها 2020، والحي الأول بها مكون من 30 ألف وحدة سكنية.

وأوضح إنه سيتم إنشاء 70 ألف وحدة سكنية أخري بالمدينة، مشيرا أن الدولة هدفها حصول كل شاب على وحدة سكنية على مدي زمني كبير فى السداد، موضحا أن الدولة المصرية حريصة على تحقيق مطلب أساسي لحقوق الإنسان وهو سكن لكل مواطن.