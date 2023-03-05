شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الجامعات التكنولوجية ودورها فى ربط التعليم الفنى بسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية لترجمة اهتمام الدولة بالجامعات، خاصة أن التكنولوجيا تعد من الأساسيات التى يُعول عليها خلال الفترة المقبلة، ومن ثم كان لزاما أن يكون هناك مواكبة هذه التغيرات التى يشهدها العالم فى المجال التكنولوجى، وبداية الاهتمام تكون فى التعليم.

وفيما يلى نستعرض أهداف الجامعات التكنولوجية إلى:

تطبيق التكنولوجيا واستغلالها لما فيه صالح المجتمع، وتأهيل الخريجين من التعليم الثانوي العام والفني لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية التقنية والتكنولوجية اللازمة لمتطلبات خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، ودعم الصورة المجتمعية لهذا النوع من التعليم.

واستحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي، ومواز لمسار التعليم الأكاديمي، يحصل خريجوه على درجات جامعية في مراحل الدبلوم فوق المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا، وتوفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، وبما يسمح بإعداد خريج قادر على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.

وإعداد كوادر تتوافر لديهم القدرة على الاستمرار في التعلم، والتحول المرن بين التخصصات الفرعية، بالإضافة إلى إمكانية الالتحاق بسوق العمل والعودة إلى الدراسة بعد تلقي التدريب والممارسة العملية المناسبة.

التطوير المستمر للمناهج والخطط الدراسية لجميع المراحل والمستويات الدراسية فيما يتعلق بالتعليم التكنولوجي لمواكبة التطورات السريعة في جميع الميادين العلمية.