شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر احتجاجات في إيران على خلفية تسمم طالبات المدارس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تظاهر أولياء أمور، السبت، في العاصمة الإيرانية طهران ومدن أخرى احتجاجا على ما يشتبه بأنها موجة من الهجمات بالسم تعرضت لها بناتهم التلميذات في عشرات المدارس، وذلك حسبما أفادت وكالات أنباء إيرانية ومقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثرت حالة الإعياء غير المفسرة حتى الآن على مئات من طالبات المدارس في الأشهر القليلة الماضية. ويعتقد المسؤولون الإيرانيون أن الفتيات ربما تعرضن للتسمم وألقوا باللوم على أعداء طهران.

وقال وزير الصحة إن الفتيات تعرضن لهجمات "بسم خفيف" وأشار بعض السياسيين إلى أن جماعات إسلامية متشددة تعارض تعليم الفتيات ربما استهدفت التلميذات.

وقال وزير الداخلية الإيراني، السبت، إن المحققين عثروا على "عينات مشبوهة" تجري دراستها.

وأضاف الوزير أحمد وحيدي في بيان نشرته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء: "في دراسات ميدانية، عُثر على عينات مشبوهة يجري التحقيق فيها.. للتعرف على أسباب مرض التلميذات وسيتم نشر النتائج في أسرع وقت ممكن".

ورُصدت حالات الإعياء في أكثر من 30 مدرسة في 10 على الأقل من أقاليم إيران البالغ عددها 31 اليوم السبت، وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع الأهالي في المدارس لأخذ بناتهن إلى منازلهن، بينما نُقلت بعض التلميذات إلى المستشفيات بسيارات الإسعاف أو الحافلات.

وتحوّل تجمع لأولياء الأمور خارج مبنى لوزارة التعليم في غرب طهران، السبت، إلى مظاهرة مناهضة للحكومة، حسب مقطع فيديو.

وهتف المتظاهرون "الباسيج، والحرس، أنتم داعشنا".

وخرجت احتجاجات مماثلة في منطقتين أخريين في طهران ومدن أخرى من بينها أصفهان ورشت.