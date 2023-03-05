«تشمل عمليات إنزال برمائي» .. كوريا توجه تحذير شديد اللهجة لـ «أمريكا»

الشارقة - اميمة ياسر - دعت وزارة الخارجية في كوريا، الشمالية الأمم المتحدة إلى المطالبة بوقف فوري للتدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، قائلة إن التدريبات تصعد من التوتر الذي ينذر بالخروج عن نطاق السيطرة.

وقال كيم سون كيونغ نائب وزير الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن التدريبات "تصعيد للتوتر على نحو غير مسئول" وفقا لسكاي نيوز.

وقال مسئولون من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، إن الجانبين سيجريان تدريبات عسكرية واسعة النطاق على مدى أكثر من عشرة أيام في مارس، تشمل عمليات إنزال برمائي.