اخبار العالم

«تشمل عمليات إنزال برمائي» .. كوريا توجه تحذير شديد اللهجة لـ «أمريكا»

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - دعت وزارة الخارجية في كوريا، الشمالية الأمم المتحدة إلى المطالبة بوقف فوري للتدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، قائلة إن التدريبات تصعد من التوتر الذي ينذر بالخروج عن نطاق السيطرة.

وقال كيم سون كيونغ نائب وزير الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن التدريبات "تصعيد للتوتر على نحو غير مسئول" وفقا لسكاي نيوز.

وقال مسئولون من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، إن الجانبين سيجريان تدريبات عسكرية واسعة النطاق على مدى أكثر من عشرة أيام في مارس، تشمل عمليات إنزال برمائي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا