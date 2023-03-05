شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتوعد لمانشستر يونايتد بهذا الشكل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت العديد من التقارير الصحفية أن النجم الدولي محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي يسعى إلى كتابة التاريخ أمام نادي مانشستر يونايتد.

مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

ويستضيف فريق ليفربول، نظيره مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد والموافق 5 مارس، ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتضن ملعب الانفيلد أحداث المباراة الهامة والمرتقبة بين الفريقين مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لهذه النسخة 2022-2023.

إحصائية مميزة لمحمد صلاح أمام مانشستر يونايتد

ووفقًا للإحصائيات الواردة فإن محمد صلاح لو استطاع تسجيل هدفًا ضد اليونايتد، سيكون أول لاعب في تاريخ الليفر يسجل في 5 مواجهات متتالية ضد اليونايتد.

كما ذكرت الاحصائيات أن محمد صلاح سيكون هداف ليفربول التاريخي في الدوري الإنجليزي في حال سجل هدف وذلك برصيد 128 معادلًا الأسطورة روبي فاولر.