شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من برونو فرنانديز قبل مواجهة ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، بالتعليق على استعدادات الفريق لمواجهة نظيره ليفربول، في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره ليفربول، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين مم بطولة الدوري الإنجليزي.

وتحدث برونو فرنانديز في تصريحات للموقع الرسمي لـ مانشستر يونايتد: تلك المباراة هي الأكبر في كرة القدم الإنجليزية، من الواضح أنهافي البرتغال ربما تكون أكبر مباراة يتابعونها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتابع: أعتقد أن الجميع يعرف في جميع أنحاء العالم أهمية هذه المباراة، أعتقد أنه قبل عام واحد، أو قبل عامين، عندما خضناها كانتواحدة من أكثر المباريات مشاهدة على التلفزيون، أتذكر ذلك.

وأضاف: نريد الفوز بتلك المباراة ولكن من المهم حقًا بالنسبة لنا أن نفهم أن هذا النوع من المباريات مميز حقًا لكنه لا يمنحنا أكثر من ثلاثنقاط.

واستكمل: نحن نريد أن نمنح جماهيرنا أكبر قدر ممكن من البهجة، لأننا نعلم قدر أهمية المباراة لهم، السعادة والفرح يتمثلان في الفوزبالمباريات، ومن ثم نحن نعرف ما يعنيه الفوز على ملعب الأنفيلد بالنسبة لجماهيرنا.

وأتم: سنفعل كل ما في وسعنا للحصول على النقاط الثلاث في تلك المباراة.