شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من دي خيا قبل مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد، بالتعليق على استعدادات الفريق لمواجهة نظيره ليفربول، في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره ليفربول، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين مم بطولة الدوري الإنجليزي.

وتحدث دي خيا في تصريحات للموقع الرسمي لـ مانشستر يونايتد: إنها دائمًا مباراة خاصة، أن تلعب في آنفيلد ضد ليفربول، أمر لطيف،لكني أعتقد مرة أخرى أنها مباراة ثلاث نقاط فقط، مثل المباريات الأخرى.

وتابع: ستكون مباراة صعبة بالتأكيد، اللعب في آنفيلد دائمًا ما يكون صعبًا للغاية، لكننا نتمتع بالثقة وسنتخذ هذه الثقة في المبارياتالمقبلة، ونركز على كل مباراة وبإمكاننا رؤية مباراة كبيرة أخرى يوم الأحد.

وأضاف: لقد كانت مباراة رائعة، أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد حقًا وسيطرنا على المباراة.

وأردف: لم نستقبل فرصًا كثيرة، اللعب على أرضنا مع جماهيرنا ضد ليفربول رائع، كان يومًا مميزًا، دعونا نحاول هذه المرة، بالطبع إنه ملعبأنفيلد، نحن لا نلعب في أولد ترافورد، لكنه مكان جميل للذهاب إليه ولعب كرة القدم والاستمتاع بها.

واختتم: دائمًا ما يكون المشجعون على ملعب الخصم رائعين وهو الوقت المناسب لمواجهتهم، لذا فلنحاول الفوز بالمباراة.