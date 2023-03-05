شكرا لقرائتكم خبر عن آثار سلبية عديدة.. جهود الدولة لمواجهة خطر الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهود مكثفة تبذلها الدولة المصرية للاهتمام ببرامج الصحة الإنجابية؛ إذ تستهدف برامج تنظيم الأسرة خفض معدلات الإنجاب بصورة تدريجية، وإبطاء عجلة النمو السكانى، ويأتى مشروع "2 كفاية" ضمن التدخُّلات الرئيسية التى تتخذها وزارة التضامُن الاجتماعي من أجل تحقيق رؤيتها نحو التنمية الاجتماعية الشاملة، وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية فى المناطق الفقيرة، وتضمين هذه البرامج مكونًا سكانيًا لتغيير القيم الإنجابية السائدة.

وكشف تقرير أعدته مؤسسة "ماعت" الآثار السلبية العديدة التى تسببها الزيادة السكانية فى مصر على المواطن وتؤثر بشكل كبير على قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة، لافتا أن الزيادة السكانية تمثل تحديا وعقبة أمام الدولة، خاصة لأنها تعطل مسار التنمية، وهناك إرادة قوية لدى الحكومة لضبط النمو السكانى، الذى يشكل ضغطا كبيرا على موارد وميزانية الدولة، ما يضمن نجاح خطة جديدة لمواجهة هذا التحدى، موضحا الدور الكبير الذى تقوم به الحكومة المصرية فى تنظيم الزيادة السكانية، وكيف خططت الدولة لمواجهة هذه الآثار.