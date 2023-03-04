شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من فان دايك قبل مواجهة ليفربول أمام مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول، بالتعليق على استعدادات الفريق لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتحدث فان دايك للموقع الرسمي لليفربول: نعم إنها مباراة ضخمة، لذلك دعونا نتأكد من أن الجميع في أفضل حالاتهم، بما في ذلك نحنولكن أيضًا المشجعين لأنهم يلعبون دورًا كبيرًا أيضًا.

وتابع: لكن يجب أن نكون واثقين، يجب أن نتحلى بالعدوانية، نريد أن نتقدم ونقدم أداءً جيدًا ونظهر ما يمكننا القيام به، مباراة كبيرة ويأتي معها ضجيج كبير.

وأضاف: من الواضح أننا لسنا في حالة جيدة وهم في حالة جيدة تمامًا، لكننا نعرف ما نحن قادرون عليه وعلينا أن نكون في أفضلحالاتنا، اللاعبون، والجماهير، وكل الجهود المبذولة لتحقيق ذلك.

وأردف: يجب أن يشعر الجميع بالمسؤولية عن تحقيق نتيجة جيدة، الأمر ليس سهلا، إنه ليس سهلا للجماهير أيضًا، وأحيانًا قد تشعر بالتوتر قليلًا لكننا نحتاج إلى أن يقف الجميع خلفنا مهما كان الأمر.

وأتم: كان من الممكن أن نهزمهم في مباراة الدور الأول، لكن من الواضح أننا خسرنا وهذا هو الواقع، سنقدم كل شيء ونأمل أن تكون مباراة جيدة من جانبنا ونواصل التقدم، للحصول على مكان في المراكز الأربعة الأولى للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.