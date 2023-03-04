شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة الاوروبية والعالمية في معرفة موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي يترقبها محبي كرة القدم بشكل عام.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وتقرر إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ومانشستر يونايت يوم غد الأحد الموافق الخامس من شهر مارس الجارى ضمن فعاليات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي على ملعب انفيلد.

وتنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية وقطر

ويسعى كل فريق في تلك المواجهة من تحقيق الفوز والانتصار بالأخص فريق مانشستر يونايتد لمواصلة الضغط على الأول والثاني في الدوري الإنجليزي آرسنال ومانشستر سيتي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وتنقل فعاليات مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد عبر قناة بين سبورت بريميوم 1 الناقل الوحيد لمباريات الدوري الإنجليزي وجاء ترددها على النحو التالى: