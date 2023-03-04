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قصف تركي يستهدف شمالي سوريا

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وكالة فرات: "يوم الجمعة، فتحت المدفعية التركية النار على مواقع كردية لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)".

في وقت سابق، أعلنت قيادة قوات سوريا الديمقراطية إنهاء جميع العمليات العسكرية بعد الزلزال الذي وقع في 6 فبراير في تركيا.


ومع ذلك، سرعان ما استأنفت القوات التركية ومسلحو المعارضة المسلحة السورية القصف وهجمات الطائرات بدون طيار.

وفقا لفرات، في النصف الثاني من فبراير، تم شن 27 هجوما وتحديد مناطق الاستهداف.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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