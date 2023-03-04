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موسكو توجه اتهاماً جديداً لكييف يخص محطة نووية

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بغداد - ياسين صفوان - وكتب أوليانوف عبر تيليغرام: "في سبتمبر، طرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مبادرة لإقامة منطقة آمنة حول محطة زاباروجيا للطاقة النووية. هذا المقترح من شأنه إبعاد الهجمات من وإلى محطة الطاقة النووية، لكنه لم ينفذ بعد. لسوء الحظ، أوكرانيا ليست مستعدة لذلك

وتقع محطة زاباروجيا للطاقة النووية على الضفة اليسرى من نهر دنيبر بالقرب من بلدة إنرجودار، وهذه هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة الإنتاجية – تحتوي المحطة على ست وحدات طاقة بسعة 1 جيجاوات.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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