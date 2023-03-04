شكرا لقرائتكم خبر احتجاجات في اليونان بعد حادث القطارين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اندلعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في اليونان بعد حادث مروع بشبكة السكك الحديدية في البلاد خلال الأسبوع الحالي أسفر عن وفاة 57 شخصا على الأقل.

وأفادت الإذاعة الرسمية أن ما بدأ كاحتجاج سلمى في أثينا ومدينة لاريسا الواقعة وسط اليونان، بالقرب من مكان تصادم القطارين، تحول إلى أعمال عنف بعدما قام مثيرو الشغب الذين يرتدون الأقنعة بإلقاء الألعاب النارية والحجارة صوب قوات الشرطة على مدار ساعة تقريبا.

وخرجت أعداد كبيرة من المواطنين في اليونان إلى الشوارع احتجاجا على حالة شبكة السكك الحديدية في البلاد في أعقاب الحادث، ونظم عمال السكك الحديدية بمختلف أنحاء البلاد إضرابا لمدة 24 ساعة أمس الأول، وذلك لليوم الثاني على التوالي، طبقا لما ذكرته نقابة عمال السكك الحديدية.