احتجاجات في اليونان بعد حادث القطارين

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وأفادت الإذاعة الرسمية أن ما بدأ كاحتجاج سلمى في أثينا ومدينة لاريسا الواقعة وسط اليونان، بالقرب من مكان تصادم القطارين، تحول إلى أعمال عنف بعدما قام مثيرو الشغب الذين يرتدون الأقنعة بإلقاء الألعاب النارية والحجارة صوب قوات الشرطة على مدار ساعة تقريبا.
وخرجت أعداد كبيرة من المواطنين في اليونان إلى الشوارع احتجاجا على حالة شبكة السكك الحديدية في البلاد في أعقاب الحادث، ونظم عمال السكك الحديدية بمختلف أنحاء البلاد إضرابا لمدة 24 ساعة أمس الأول، وذلك لليوم الثاني على التوالي، طبقا لما ذكرته نقابة عمال السكك الحديدية.
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