شكرا لقرائتكم خبر الإمارات: علاقتنا مع إيطاليا عميقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، أن العلاقات بين بلاده وإيطاليا عميقة وتجمع بينهما شراكات قوية ومهمة، مشيرا إلى حرصه على تطويرها وتنميتها يما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

وشدد لدى استقباله رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني على أن دولة الإمارات تدعم السلام والتعاون وتسوية الأزمات عبر الحوار والطرق الدبلوماسية، مؤكدا استعدادها التام للتعاون مع إيطاليا الصديقة في هذا المجال وفي كل ما يحقق الاستقرار والتنمية سواء في المنطقة أو في العالم.

من جانبها أكدت رئيسة وزراء إيطاليا حرص بلادها على تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك مع دولة الإمارات.