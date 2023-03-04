شكرا لقرائتكم خبر الإمارات: علاقتنا مع إيطاليا عميقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشدد لدى استقباله رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني على أن دولة الإمارات تدعم السلام والتعاون وتسوية الأزمات عبر الحوار والطرق الدبلوماسية، مؤكدا استعدادها التام للتعاون مع إيطاليا الصديقة في هذا المجال وفي كل ما يحقق الاستقرار والتنمية سواء في المنطقة أو في العالم.
من جانبها أكدت رئيسة وزراء إيطاليا حرص بلادها على تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك مع دولة الإمارات.
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