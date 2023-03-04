اتحاد الشغل: تونس بعيدة عن القمع والاستبداد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، أمام تجمع عمالي حاشد في العاصمة، «إنه لن يكون هناك قمع واستبداد في تونس».

وتجمع الآلاف من العمال والمتظاهرين بساحة محمد علي، والتي تعد المعقل التاريخي لتظاهرات الاتحاد أمام المقر المركزي للمنظمة بالعاصمة.

ويأتي التجمع للاتحاد الذي يتمتع بنفوذ تقليدي في تونس، بعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية لمكتب المنظمة في الولايات، مع ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الاجتماعية.

وانتشرت قوات الأمن أمس بكثافة في الشوارع القريبة من مقر الاتحاد وبشارع الحبيب بورقيبة الرئيس.