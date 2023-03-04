شكرا لقرائتكم خبر اتحاد الشغل: تونس بعيدة عن القمع والاستبداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتجمع الآلاف من العمال والمتظاهرين بساحة محمد علي، والتي تعد المعقل التاريخي لتظاهرات الاتحاد أمام المقر المركزي للمنظمة بالعاصمة.
ويأتي التجمع للاتحاد الذي يتمتع بنفوذ تقليدي في تونس، بعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية لمكتب المنظمة في الولايات، مع ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الاجتماعية.
وانتشرت قوات الأمن أمس بكثافة في الشوارع القريبة من مقر الاتحاد وبشارع الحبيب بورقيبة الرئيس.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الشغل: تونس بعيدة عن القمع والاستبداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.