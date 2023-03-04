الحوثيون يشيعون قتلاهم ويتراجعون أمام الشرعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تجددت المواجهات المسلحة أمس بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي الإرهابية جنوب مأرب، شيع الانقلابيون عددا من قتلاهم وسط تراجع لافت أمام الشرعية.

وقال مصدر عسكري إن الحوثيين جددوا الاعتداء على مواقع قوات محور سبأ في جبهة حريب، ودفعوا بالمزيد من التعزيزات إلى مواقعها في الجبهة نفسها تشمل عتادا وأفرادا، قادمة من مديريات أخرى خاضعة لسيطرة الميليشيات جنوب المحافظة وأخرى من محافظة البيضاء المجاورة.

واستهدفت الميليشيات الإرهابية قرى ومناطق سكنية جنوب محافظة مأرب بصاروخ باليستي، بينما تجددت المواجهات في جبهة البرح بمحافظة تعز بين القوات المشتركة وميليشيات الحوثي.

من جهة أخرى التهم حريق مأوى أحد النازحين بمخيم الميل شمال مدينة مأرب أمس، وقال مصدر محلي إن الحريق الذي شب في مخيم الميل، التهم كل ما تملكه الأسرة من مقتنيات منزلية وملابس، دون تسجيل إصابات بشرية، وأوضح أن الأسرة باتت في العراء بعد احتراق مأواها، داعيا الجهات المعنية إلى سرعة الاستجابة وإغاثتها.

وكشف تقرير حكومي عن حدوث 282 حريقا في مخيمات النازحين بالمحافظة خلال السنوات الثلاث الماضية، وتسبب بمقتل وإصابة 67 نازحا، وبين وقت وآخر تشهد مخيمات النزوح بالمحافظة وغالبيتها من القش والخيام حرائق تؤدي إلى سقوط ضحايا وخسائر مادية كبيرة وسط مطالبات مستمرة للمنظمات الإغاثية بالمساهمة في توفير مساكن مأوى بديلة وآمنه.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، إنها سجلت العام الماضي 114 حريقا في مخيمات النازحين أدت لوفاة 14 شخصا بينهم أطفال وإصابة 19 آخرين.

وأضافت «في 2021 تم تسجيل 102 حريق تسببت في وفاة 6 أشخاص بينهم أطفال وإصابة 11 آخرين»، وأشارت إلى تسجيلها 66 حريقا في مخيمات النازحين عام 2020م، نتج عنها وفاة 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين بينهم أطفال.

من جهة أخرى قدمت السعودية 30 سيارة إسعاف مجهزة لعدد من المستشفيات في 6 محافظات واقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وقالت وكالة سبأ الرسمية إن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، قدما دعما جديدا لليمن تمثل بتسليم 30 سيارة إسعاف مجهزة بجميع التجهيزات والمعدات الطبية للمستشفيات والمراكز الطبية في محافظات مأرب وعدن وشبوة وحضرموت والمهرة وتعز.

وأضافت «الدعم يتضمن تنفيذ برامج تدريبية في المجال الإسعافي في اليمن، وتقديم الدعم الفني والاستشاري في الحملات الصحية والخدمات الطارئة.

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