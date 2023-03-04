مدافع وذخائر في مكب القمائم بليبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بينما يمثل انتشار السلاح عقبة كبرى أمام طريق السلام في ليبيا، شحذت السلطات المحلية هممها، لجمع السلاح خارج إطار القانون.

ومنحت حكومة الاستقرار المكلفة من مجلس النواب، في فبراير الماضي، مهلة 7 أيام لجمع الأسلحة من أي شخص يحوزها دون وجه حق، وأسفرت تلك التحركات المحلية عن عثور سلطات مدينة بنغازي شرق ليبيا، على قذائف «آر بي جي» وذخائر مدفعية مضادة للطائرات، في مكب للقمامة.

وقالت مديرية أمن بنغازي في بيان، «إن مركز شرطة سيدي خليفة تمكن من العثور على دانات مدافع آر بي جي وذخائر مضادة للطائرات بمكب للقمامة بمنطقة الضبعي».

وأوضح البيان أنه أثناء تجوال أعضاء التحريات، شاهدوا ذخائر ودانات آر. بي. جي متروكة بمكب للقمامة، و66 ذخيرة مضادة للطائرات نوع 14.5 و13 ذخيرة مضادة للطائرات نوع 23، و5 سيور جديدة لأسلحة نارية مختلفة، و4 دانات آر.بي.جي.

وأشارت مديرية أمن بنغازي، إلى أنه تم تحريز كل المضبوطات وتسليمها إلى الإدارة العامة للبحث الجنائي قسم المتفجرات.

وجاء البيان بعد ساعات من تسليم مواطن ليبي من مدينة توكرة شرق ليبيا، ترسانة ضخمة من الأسلحة والذخائر إلى مديرية الأمن بالمدينة، في إطار مبادرة جمع الأسلحة.

وقررت وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب في فبراير الماضي، منح مهلة 7 أيام لجمع الأسلحة من أي شخص يحوزها دون وجه حق، وأشارت إلى أنه تقرر التفتيش على كل المواقع والمنازل ومصادرة السلاح الموجود بداخلها، مؤكدة شن تحركات للقضاء على المخدرات وجمع السلاح.

كما قررت تفعيل الأجهزة المتطورة للكشف عن السلاح، والتركيز على أقسام المرور كونها المقياس لدى الشارع العام بشأن استتباب الأمن وبسط القانون والنظام.