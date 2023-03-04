شكرا لقرائتكم خبر 5 مليارات دولار تكلفة الزلزال في سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح البنك، الذي يقدم قروضا ومنحا إلى الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، في تقرير أن هذه التقديرات أولية، وذكر التقرير أن الخسائر تتراوح بين 2.7 مليار دولار 7.9 مليارات دولار، وأن تكاليف إعادة الإعمار والبناء قد تزيد بمقدار المثلين.
وتشكل الأضرار التي لحقت بالمباني السكنية نحو النصف من الإجمالي تقريبا، والثلث من نصيب المباني غير السكنية، وخمس الأضرار لحق بالبنية التحتية مثل الطرق أو مرافق الكهرباء والمياه.
ولم يأخذ التقرير في الاعتبار التأثير والخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكارثة بالنسبة لسوريا وكذلك تكاليف إعادة الإعمار التي ربما تكون أعلى بكثير.
ولم تكتمل التقديرات بعد بسبب حدوث هزات ارتدادية، وركز التقرير أساسا على الأضرار الناجمة عن الزلزالين المدمرين الأولين اللذين ضربا البلاد في مطلع الشهر الماضي.
وفي تقرير منفصل صدر في وقت سابق من الأسبوع الحالي، قدر البنك الدولي الأضرار الكاملة في الممتلكات في تركيا بنحو 34.2 مليار دولار على الأقل.
خسائر الزلزال
- 34.2 مليار دولار في تركيا
- 5.1 مليارات دولار في سوريا
- 7.9 مليارات دولار كلفة الإعمار في سوريا
كانت هذه تفاصيل خبر 5 مليارات دولار تكلفة الزلزال في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.