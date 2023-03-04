شكرا لقرائتكم خبر ضربة قاضية تعطل شبكات تمويل حزب الشيطان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عد مراقبون اعتقال الإرهابي العالمي الداعم لحزب الله محمد إبراهيم بزي في رومانيا قبل أيام، ضربة قاضية لحزب الشيطان الإرهابي اللبناني المسمى «حزب الله».

وبحسب لائحة الاتهام من مكتب المدعي العام الأمريكي بالمنطقة الشرقية في نيويورك، تآمر محمد إبراهيم بزي (58 عاما)، وهو مواطن بلجيكي من أصل لبناني، لنقل مئات آلاف الدولارات سرا من الولايات المتحدة إلى لبنان، وتقديم مساعدة مالية مستمرة لحزب الله، الجماعة المصنفة منظمة إرهابية أجنبية.

وينتظر بزي، الذي صنفه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عام 2018، إرهابيا عالميا، تسليمه إلى الولايات المتحدة إلى جانب اللبناني طلال شاهين المشارك في الجرائم نفسها.

وتمتد جرائم بزي وشاهين إلى ما يتجاوز رومانيا والولايات المتحدة، وكما جاء في تصنيف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، جنى بزي ملايين الدولارات لحزب الله من الأنشطة التجارية في بلجيكا وغامبيا ولبنان والعراق من بين أماكن أخرى.

وبصفته ممولا رئيسا لحزب الله، يحتفظ بزي بعلاقات مع داعمين آخرين لحزب الله وإرهابيين عالميين مصنفين على قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي ومستهدفين بالعقوبات، بحسب تحليل نشرته مجلة «ذا ناشيونال إنترست» الأمريكية.

وعد التحليل الجزء المتعلق بإيران مثيرا للاهتمام، إذ كان يعرف عن حزب الله أنه يتلقى الجزء الأكبر من تمويله وأسلحته من إيران، مشيرا إلى أن الروابط بين الاثنين ممتدة، بصفة حزب الله الوكيل الأول لطهران ونفذ عمليات مدعومة إيرانيا في سوريا واليمن.

ووفقا للتحليل، ازدادت قوة حزب الله بسبب السخاء الإيراني لدرجة أنه غالبا ما يسمى «دولة داخل دولة» في لبنان، وقد استغل قدراته لممارسة نفوذ سياسي كبير على سياسات لبنان الداخلية والخارجية.

ورغم ذلك واجه حزب الله أيضا صعوبات مالية على مدار العقدين الماضيين، بما في ذلك القيود الناجمة عن تدهور الاقتصاد الإيراني، والعقوبات المالية الدولية، والمنافسة السياسية في لبنان، والعمليات القتالية في سوريا.