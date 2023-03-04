مصنع أوكراني يبني مخابئ لأفراد خطوط القتال الأمامية

أطلقت شركة التعدين الأوكرانية Metinvest مشروعا، في مصنع للصلب في Kryvyi Rih، المدينة الواقعة في وسط أوكرانيا، والتي تعد مسقط رأس الرئيس فولوديمير زيلينسكي، لبناء المخابئ المعدنية لقوات الخطوط الأمامية، ويتطلب كل مأوى ما يقرب من 2 طن من الفولاذ.

وتم بناء المخابئ لتحمل المقذوفات بكوادر تصل إلى 152 ملم، ويمكن أن تستوعب ما يصل إلى ستة جنود، وتحتاج إلى دفنها 1.5 متر «حوالي 5 أقدام» تحت الأرض.

ويقول عمال المصنع إنهم سعداء بالمساهمة في مقاومة الغزو الروسي، مع قرب الانسحاب الأوكراني من باخموت.

تجميع المواد

وبدأ عمال المصانع بتجميع المواد الجاهزة في ملاجئ تحت الأرض، باستخدام تصميم يعود إلى الحقبة السوفيتية. وقاموا بشحن 123 من الهياكل، التي يبلغ ارتفاعها مترين «6 1/2 قدم» وعرضها 6 أمتار «20 قدمًا» إلى مناطق تشمل مقاطعتي زابوريزهزهيا ودونيتسك بشرق أوكرانيا.

وقال بيترو جوك، الذي يدير الفريق المكون من 40 شخصًا لبناء الملاجئ: «إنه صنع ليتمكن الجنود من الراحة والابتعاد عن الهجمات». وأضاف أنه على الرغم من أن الهياكل تستغرق 165 ساعة عمل لإنتاجها، بما في ذلك التصنيع المسبق، إلا أن فريقه يمكنه بناء واحد في اليوم. وتتكون الأسرة الستة بالداخل من الخشب. وأوضح أن الملجأ يأتي أيضًا بمكان لوضع موقد متنقل، وأرضية مزدوجة يمكن استخدامها لتخزين الأسلحة، ومخرج يؤدي إلى السطح مع مدخل يمكن الوصول إليه عن طريق النفق.

القوات الأوكرانية

ويتحدث جوك برأفة عن القوات الأوكرانية التي يأمل أن تجد قدرًا من الراحة في المخابئ.

وقال: «أثناء تواجدهم بالداخل، لا يمكنهم القلق بشأن هجوم قد يحدث أثناء نومهم». «يمكن أن تكون دافئة ومريحة.» وتمتلك Metinvest أيضًا مصنع Azovstal Iron and Steel Works، وهو مصنع يشبه القلعة في مدينة ماريوبول المدمرة والمحتلة الآن. وخلال الأشهر التي كانت فيها ماريوبول تحت الحصار، لجأ المدنيون والجنود هناك، وأصبح الموقف الأخير الذي اتخذته القوات الأوكرانية للدفاع عن المصنع رمزًا للمقاومة ضد غزو موسكو.

في مقابلة مع وسائل الإعلام الأوكرانية، قال الرئيس التنفيذي لشركة Metinvest Yurii Ryzhenkov، إن رسومات المخابئ تم العثور عليها في أرشيف الشركة.

العمل للانتصار

وبين فيتالي يفجينكو، 54 عامًا، عامل مصنع مشارك في تجميع المخابئ، إنه يعتقد أن ما يفعله هو وزملاؤه مهم جدًا. هذا من أجل انتصار أوكرانيا. وقال «كلما انتهت الحرب بشكل أسرع، كان ذلك أفضل». استعداد الانسحاب

وفي سياق آخر تصاعدت الضغوط على القوات الأوكرانية والمدنيين المتحصنين في باخموت، حيث حاولت قوات كييف مساعدة السكان على الفرار من المدينة الشرقية المحاصرة، وسط ما يقول محللون غربيون إنها قد تكون استعدادات لانسحاب أوكراني. ولأسباب عملية، أصبح الآن من الخطير جدًا على المدنيين مغادرة المدينة بالسيارة، وأن الناس اضطروا إلى الفرار سيرًا على الأقدام بدلاً من ذلك.

هدف رئيسي

ولطالما كانت باخموت هدفًا رئيسيًا للهجوم الشرقي الطاحن لموسكو، حيث تقترب القوات الروسية، من المعقل الشرقي الرئيسي في كييف. وشاهد فريق لإحدى الوكالات بالقرب من باخموت، جسرا عائم أقامه الجنود الأوكرانيون لمساعدة سكان المدينة القلائل المتبقين، في الوصول إلى قرية خروموف القريبة.