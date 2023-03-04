شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز آرسنال المثير أمام بورنموث والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، من تحقيق فوزًا مثيرًا على حساب نظيره نادي بورنموث، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعرض لكم موقع السعودية سبورت 356، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022، حيث يحتل فريق آرسنال صدارة ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة بعد الفوز اليوم أمام بورنموث.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 58 نقطة، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثالث برصيد 49 نقطة.

آرسنال، 63 نقطة

مانشستر سيتي، 58 نقطة

مانشستر يونايتد، 49 نقطة

توتنهام، 45 نقطة

نيوكاسيل يونايتد، 41 نقطة

ليفربول، 39 نقطة

فولهام، 39 نقطة

برايتون، 35 نقطة

برينتفورد، 35 نقطة

تشيلسي، 31 نقطة

أستون فيلا، 31 نقطة

كريستال بالاس، 27 نقطة

نوتينجهام فورست، 25 نقطة

ليستر سيتي، 24 نقطة

وولفرهامبتون، 24نقطة

وست هام، 23 نقطة

ليدز، 22 نقطة

بورنموث، 21 نقطة

إيفرتون، 21 نقطة

ساوثهامبتون، 15 نقطة.