شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة آرسنال القادمة في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل البعض من محبي الكرة الأوربوية والعالمية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مباراة آرسنال القادمة في الدوري الاوروبي والقنوات الناقلة لها وذلك بعد أن لعب آرسنال مواجهة بورنموث اليوم السبت الموافق 4 مارس.

موعد مباراة آرسنال القادمة

وتقرر إقامة مباراة آرسنال القادمة يوم الخميس المقبل الموافق 9 مارس ضد سبورتينج لشبونة في إطار ذهاب الدور الـ16 من بطولة الدوري الاوروبي في المواجهة التي ستقام على ملعب خوسيه الفالادي.

وتنطلق مباراة آرسنال وسبورتنج لشبونة في تمام الساعة الثامنة الإ ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة الإ ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة وقطر.

وكان فريق آرسنال قد حقق الفوز على حساب فريق بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدوري الإنجليزي حيث سجل أهداف المواجهة كلًا من فيليب بيلينج وماركوس سينسي في الدقائق 1 و57 لصالح فريق بورنموث، ولصالح آرسنال توماس بارتي وبنجامين وايت وريس نيلسون في الدقائق 62 و70 و97.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال القادمة ضد سبورتنج لشبونة

وتنقل فعاليات مباراة آرسنال القادمة ضد سبورتنج لشبونة عبر قناة بين سبورت بريميوم 1 ويتولى التعليق عامر الخوذيري، وجاء تردد القناة على النحو التالى: