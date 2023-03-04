شكرا لقرائتكم خبر عن بسيناريو تاريخي.. آرسنال يتفوق على بورنموث في الـ90+ في الدوري الإنجليزي (فيديو) والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار الجولة السادسة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي كانت اليوم السبت الموافق الرابع من شهر مارس الجارى في مباراة دراماتيكية.

آرسنال وبورنموث

وفي الدقيقة الأولى من المباراة سجل فيليب بيلينج الهدف الأول لصالح فريق بورنموث، وبعدها حاول لاعبى فريق آرسنال من ادراك النتيجة من جديد وتسجيل الهدف الأول وهدف التعادل ولكن باتت كل المحاولات بالفشل لينتهى الشوط الأول بتقدم بورنموث بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من المباراة دفع مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا بأكثر من لاعب من اجل تسجيل الهدف الأول وهدف التعادل ولكن دون جديد وعكس سير أحداث اللقاء وفي الدقيقة الـ57 سجل ماركوس سينيسي الهدف الثاني لصالح فريق بورنموث في الدقيقة الثانية والستين سجل توماس بارتي الهدف الأول وهدف العودة من جديد.

وفي الدقيقة السبعين من المواجهة سجل بنجامين وايت الهدف الثاني وهدف التعادل لتشتغل المباراة على أقوى حال، وجاول بعدها الفريقين لتسجيل الهدف الثالث وهدف الانتصار ومر الوقت واعتقد الجميع ان المباراة قد انتهت ولكن في الدقيقة 97 سجل ريس نيلسون الهدف الثالث لصالح آرسنال ليحقق الجانرز الفوز بثلاثية مقابل هدفين.