انت الان تتابع خبر بعد مطاردة.. اعتقال هارب محكوم بالإعدام في واسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، السبت،عن اعتقال هارب محكوم بالإعدام بعد مطاردة في محافظة واسط.

وقالت الشرطة في بيان، إنه "بجهود امنية حثيثة ووفق معلومات استخبارية ابطال مكافحة الاجرام في قضاء الحي تطارد مدان هارب محكوم غيابياً (بالاعدام شنقاً حتى الموت) لارتكابه جريمة قتل وفق المادة ٤٠٦ وتلقي القبض عليه".

وأضافت أنه تم اتخاذ "الإجراءات القانونية بحقه ليتم إحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".