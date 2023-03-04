شكرا لقرائتكم خبر عن إحياء مسار العائلة المقدسة أمام لجنة الثقافة بـ"الشيوخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس الشيوخ، اجتماعين غدا الأحد الأول لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى بشأن استخدام التقنيات الحديثة في توفير تجربة السفر الرقمية الحديثة، وسيناقش هذا الاقتراح من خلال لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ولجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

بينما تناقش في الاجتماع الثاني الدراسة المحالة إلى اللجنة والمقدمة من النائبة سها سعيد بشأن "إحياء مسار العائلة المقدسة في الترويج للسياحة الدينية في مصر" وسط حضور ممثلي الحكومة.

وتضمنت الدراسة المقدمة من النائبة سها سعيد وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، بمجلس الشيوخ و أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، 20 توصية بشأن مسار العائلة المقدسة، كالتالي:

1- ضرورة قيام هيئة التنمية السياحية بتوفير البنية التحتية والأساسية والطرق المحيطة بالمسار.

2- عقد اجتماعات مع المستثمرين في المرحلة القادمة وعلى أن يكون القطاع الخاص والمجتمع المدني مشاركا رئيسيا مع الحكومة، مع طرح المشروع في مرحلة متقدمة على شركاء التنمية الدوليين.

3- أهمية قيام وزارة التنمية المحلية برفع كفاءة الخدمات السياحية للمشروع والمناطق المحيطة لها، بالإضافة إلى تجهيز مناطق للكافتيريات.

4- تطوير نظم الإضاءة والتأمين بالمناطق الأثرية، وتجهيز مركز للزوار وإقامة قاعات عرض دائم بالمناطق.

5- إنشاء مراكز صحية بتلك النقاط لعلاج كبار السن في حالات الطوارئ، وتوفير خدمات الإسعاف الطائر بالمناطق النائية وكذلك وضع علامات إرشادية على الطرق بالقرب من محطات توقف العائلة المقدسة توضع مسار رحلتهم في مصر.

6- ضرورة بدء العمل بشكل متكامل في كافة المحافظات، بحيث يتم الانتهاء من كافة نقاط المسار في توقيت موحد على أسرع وجه.

7- يجب الأخذ في الاعتبار ضرورة طرح هيئة التنمية السياحية مخططا استثماريا لكل نقاط المسار بالتواكب مع ميعاد افتتاحه.

8- تشكيل وحدة مركزية بمقر وزارة التنمية المحلية تشرف على التنسيق بين المحافظات والوزارات والجهات المعنية والقيام بزيارات ميدانية في كافة نقاط المسار بشكل دوري، وأن تكون الكنيسة القبطية جزء لا يتجزأ من الأمور المتعلقة بالبعد الديني للمسار.

9- ضرورة قيام وزارة السياحة والآثار بالقضاء على معوقات تنفيذ مشروع مسار رحلة العائلة المقدسة"، التي تسببت في تأخر الانتهاء من المشروع، وفق المخطط الذي أعلنته الحكومة المصرية قبل عدة سنوات.

10- قيام وزارة التنمية المحلية بتكليف المحافظات المشاركة في المشروع بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال المطروحة في خطة كل محافظة.

11- ضرورة إنشاء آلية تواصل إلكترونية للمحافظات المعنية لسرعة التواصل والتنسيق، وأن يتم التركيز خلال العمل بالمشروع على توفير فرص عمل لأبناء المحافظات التي سيمر بها المسار بحيث يتم توفير أراضي صغيرة لإقامة مشروعات يتم خلالها عرض وبيع المنتجات المحلية التي تتميز بها كل محافظة على المترددين والسائحين من كافة دول العالم.

12- التنسيق والتعاون بهيئة تنشيط السياحة ووزارة الثقافة والهيئة العامة للاستعلامات بإعداد دراسات بحثية نحو إدراج منتج العائلة المقدسة في مصر كأحد مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو.

13ـ ضرورة إيجاد آليات اعتماد دولي لإعلان مصر كمقصد لسياحة الحج المسيحي، بالإضافة إلى دراسة توأمة مساري رحلة العائلة المقدسة في مصر ومسار القديس سانتياجو دي كومبوستيلا في أسبانيا.

14- دعوة وزارة السياحة والآثار لتوسيع الخريطة السياحية التقليدية للمواقع الدينية والتراثية لتشمل هذه الأماكن المباركة وما تحتويه من تراث مادي وغير مادي.

15- إدراج مواقع جديدة لتشجيع الزيارات المتكررة والتوسع في نماذج السياحة التقليدية فهذا سيجذب أنواعا مختلفة من السياح، ولعمل ذلك يجب الاهتمام بنقاط مسار العائلة المقدسة وتطويرها وتأمين الطرق المؤدية لها وتمهيدها لاستيعاب الأفواج السياحية، وإنشاء فنادق لإقامة الأفواج السياحية واستراحات مجهزة بكل سبل الراحة.

16- أهمية تكثيف الجهود المبذولة من قبل هيئة تنشيط السياحة بوضع خطة مدروسة بالتعاون مع شركات السياحة والطيران من أجل زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة والرحلات الشارتر التي تتيح إمكانية للوصول إلى معظم مواقع المسار، بالإضافة إلى استحداث برامج سياحية جديدة لتشمل بعض أماكن المسار وربطها بالمواقع الأثرية الأخرى القريبة منها.

17- ينبغي على وزارة السياحة والآثار الاهتمام بالمعلومة التي تقدم للسائح عن طريق إعداد المرشدين السياحيين المدربين لشرح هذه النقاط السياحية بدقة. ومن ناحية أخرى التنسيق مع الأديرة لتسهيل الزيارات ومراعاة التوقيتات المناسبة التي لا تتعارض مع طقوس العبادة داخل الأديرة، وإرشادات الزيارة، والاهتمام بترميم الكنائس وصيانتها.

18- تبني القيادة السياسية هذا المسار كمشروع قومي وتكليف هيئة الإدارة الهندسية أسوة بالمشاريع القومية بالعاصمة الإدارية ومدينة الجلالة على أن يتم تفعيل الميزانية السابق اعتمادها من صندوق السياحة لهذا المشروع وهي خارج موازنة الدولة.

19- تشجيع القطاع الخاص والمنظمات والهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في إحياء هذا المشروع القومي.

20- قدمت الدراسة إطارا مقترحا لإحياء مسار العائلة المقدسة، ودوره في تنشيط السياحة الدينية من خلال جدول مقترح في الدراسة.