قائد قوات التحالف يستقبل الشيخ عبداللطيف القبلي

استقبل قائد القوات المشتركة لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن الفريق أول ركن مطلق بن سالم الأزيمع، الشيخ عبداللطيف القبلي أحد رموز قبيلة مراد، ومن المشائخ البارزين في اليمن.

وقدم قائد القوات المشتركة خلال اللقاء خالص تعازيه في وفاة أحد أبنائه الذي استشهد في عدن مؤخراً. كما أكد الفريق أول الأزيمع استمرار المملكة وقيادتها في دعم الأشقاء اليمنيين حكومة وشعباً، مشدداً على روابط الأخوة الصادقة التي تربط الشعبين الشقيقين.