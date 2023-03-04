شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل العديد من محبي الكرة الأوروبية والعالمية من معرفة ماهو موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة في الدوري الإنجليزي بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها وذلك بعد أن لعب الفريق السماوي مباراته اليوم السبت ضد نيوكاسل يونايتد.

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة

وتقرر إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي القادمة ضد كريستال بالاس يوم السبت المقبل الموافق 11 مارس الجارى ضمن فعاليات الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد كريستال بالاس في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي القادمة ضد كريستال بالاس

وتنقل فعاليات مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد كريستال بالاس عبر قناة بين سبورت بريميوم1 الناقل الوحيد لمباريات الدوري الإنجليزي وجاء ترددها على النحو التالى: