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موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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محمد الفلاح - يتساءل العديد من محبي الكرة الأوروبية والعالمية من معرفة ماهو موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة في الدوري الإنجليزي بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها وذلك بعد أن لعب الفريق السماوي مباراته اليوم السبت ضد نيوكاسل يونايتد.

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة

وتقرر إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي القادمة ضد كريستال بالاس يوم السبت المقبل الموافق 11 مارس الجارى ضمن فعاليات الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد كريستال بالاس في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي القادمة ضد كريستال بالاس

وتنقل فعاليات مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد كريستال بالاس عبر قناة بين سبورت بريميوم1 الناقل الوحيد لمباريات الدوري الإنجليزي وجاء ترددها على النحو التالى:

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير
Eutelsat 8 West A 8 غرب 11013 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2
Astra 3A 23.5 شرق 11547 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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