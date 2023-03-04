شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتى على نيوكاسل يونايتد اليوم السبت والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة العالمية والأوروبية في معرفة ماهو ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتى على نيوكاسل يونايتد اليوم السبت الموافق الرابع من شهر مارس الجارى ضمن فعاليات الجولة السادسة والعشرين من البريميرليج.

فوز مانشستر سيتي على نيوكاسل يونايتد

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي قد حقق الفوز بهدفين دون رد حيث سجل أهداف المواجهة كلًا من فيل فودين في الدقيقة الخامسة عشر وبرناردو سيلفا في الدقيقة السابعة والستين.

ترتيب الدوري الإنجليزي

وأصبح مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن آرسنال المتصدر الذي يتبقى له مباراة بعد قليل ضد فريق بورنموث، بينما يحتل فريق نيوكاسل يونايتد المركز الخامس برصيد 41 نقطة، وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي بالكامل على النحو التالى: