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مانشستر سيتي يضرب نيوكاسل يونايتد بثنائية ويضيق الفارق بينه وبين آرسنال بالدوري الإنجليزي

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محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الفوز على حساب نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد ضمن فعاليات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي أقيمت اليوم السبت الموافق 4 مارس على ستاد الإتحاد.

مانشستر سيتي يضرب نيوكاسل يونايتد بثنائية

وكانت نتيجة الشوط الأول من المباراة قد أنتهت على واقع تقدم فريق مانشستر سيتي بهدف دون رد، ومنذ بداية المواجهة وحاول لاعبى فريق مانشستر سيتي لتسجل الهدف الأول وهدف التقدم، وفي الدقيقة الخامسة عشر سجل فيل فودين الهدف الأول بطريقة جميلة.

وبعد الهدف حاول لاعبى فريق نيوكاسل يونايتد من تسجيل الهدف الأول وهدف التعادل والعودة إلى منافسات المباراة من جديد ولكن دون جدوى لينتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد.

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وفي الشوط الثاني دفع مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا بأكثر من لاعب لتسجيل الهدف الثاني وتعزيز النتيجة والانتصار وهو ما حصل عندما سجل برناردو سيلفا الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 67 لتنتهى المباراة بفوز مانشستر سيتي بهدفين دون رد.

وأصبح مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن آرسنال المتصدر الذي يتبقى له مباراة بعد قليل ضد فريق بورنموث، بينما يحتل فريق نيوكاسل يونايتد المركز الخامس برصيد 41 نقطة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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