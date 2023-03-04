بثنائية نظيفة.. السيتي يحقق فوزا ثمينا على نيو كاسل

وتقدم مانشستر سيتي بالهدف الأول مع الدقيقة 15 عن طريق فيل فودين.

وأضاف برناردو سيلفا الهدف الثاني للسيتي مع الدقيقة 67.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد أصبح فودين (بعمر 22 عاما و280 يوما) أصغر لاعب في تاريخ مانشستر سيتي، يساهم في 50 هدفا بالدوري الإنجليزي الممتاز (33 هدفا و17 تمريرة حاسمة).



وحطم بذلك الرقم السابق الذي كان يملكه البرازيلي، غابرييل جيسوس (22 عاما و290 يوما).

بهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين وراء المتصدر آرسنال الذي يلعب مساء السبت أيضا أمام بورنموث، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 41 نقطة في المركز الخامس، لكنه يملك مباراتين مؤجلتين.

