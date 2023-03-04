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تشافي حول الفوز بالكلاسيكو: برشلونة أصعب ناد في العالم

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2023-03-04 | 15:36

تشافي حول الفوز بالكلاسيكو: برشلونة أصعب ناد في العالم

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تحدث المدير الفني لبرشلونة، تشافي هيرنانديز، اليوم السبت، عن مواجهة فالنسيا المقررة غدا الأحد، في إطار الجولة 24 من ، فيما اشار الى ان برشلونة أصعب ناد في العالم.
وقال تشافي، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "حتى مع الفوز على (في ذهاب نصف نهائي كأس الملك) لم يشعر الناس بالرضا لدينا أفضلية، لكني كنت أكثر رضا في كأس السوبر (أمام الريال) أحب أن أكون مهيمنا".

وأضاف: "لهذا السبب أرى أن برشلونة أصعب ناد في العالم لقد فزت 1-0 في مدريد، لكن هذا لم يكن مقنعا.. هناك دائما ضوضاء، إنه البارسا أما إذا حدث العكس وفاز الريال بنفس النتيجة، لأصبحت عطلة وطنية".

واسترسل: "عليك أن تفوز وتقنع، وهذا هدفنا لكن الخصم هو البطل الحالي للدوري ودوري أبطال أوروبا، وإذا ضغطوا عليك بقوة فهذا أمر صعب".

وأردف: "لا نحب أن نكون الأقل استحواذا بالملعب هدفنا دائما السيطرة والمبادرة والهجوم، لكن أيضا يجب إبراز العمل الدفاعي، وإتقان اللعب دون كرة كوندي يفضل اللعب كمدافع، لكن هناك ظروف للفريق، وهو يتأقلم بشكل جيد للغاية إنه يمثل ضمانة دفاعية لنا، وأرى أنه صفقة مذهلة".

واختتم تشافي: "غدا سأرى مكاني في الملعب، ربما من أعلى سأشاهد المباراة بشكل أفضل، لكن ذلك لا يغير شيئا سيكون هناك حديث عادي سأكون فقط غير متواجد على مقاعد البدلاء (بسبب الإيقاف)".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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