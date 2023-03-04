تعرف على المرشحين المحتملين لسباق البيت الأبيض

الشارقة - اميمة ياسر -

يبدو أن السباق إلى البيت الأبيض بدأ قبل أكثر من 20 شهرا من موعد الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر من العام المقبل 2024.

وتقول مجلة "ذي أتلانتيك" الأمريكية إن على رأس المرشحين من جهة الحزب الديمقراطي، هو الرئيس جو بايدن، الذي لم يعلن رسميا ترشحه ولكن كل المؤشرات وتصريحاته تشي بأنه سيترشح لولاية أخرى.

وأضافت المجلة في تقرير لها أن بعض الديمقراطيين البارزين يدعمون بايدن لولاية ثانية، لكن الناخبين أخبروا مستطلعي الرأي باستمرار أنهم لا يريدون له أن يترشح مرة أخرى.

وأشار التقرير إلى نائبة بايدن، كمالا هاريس، ليست مرشحة، حتى الآن، ولكن إذا لم يفعل بايدن ذلك، فمن المتوقع أن تكون من المرشحين، بعض الديمقراطيين متحمسون بشأن احتمال ترشيح امرأة ملونة.

وأعلن روبرت كينيدي، ابن شقيق الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي، أنه يدرس إمكانية الترشح لمنصب الرئيس في الانتخابات الأمريكية القادمة.

كما يعد بيرني ساندرز من أبرز المؤهلين أيضا، وهو عضو مجلس الشيوخ من ولاية فيرمونت.

وحتى الآن، لم يعلن ساندرز ترشحه رسميا، ولكن إذا لم يفعل بايدن ذلك، فمن الصعب تصديق أنه لن يفكر في الأمر بجدية.

ويحظلاى ساندرز بدعم قوي من جزء كبير من الناخبين الديمقراطيين، وخاصة الناخبين الأصغر سنا، وفي محاولته الثالثة قد يفوز بترشيح الحزب.

ولفتت المجلة إلى أن من الأسماء المتداولة في الحزب الديمقراطي أيضا، بيت بوتيجيج وهو رئيس بلدية سابق ويشرف حاليا على وزارة النقل، جريتشن ويتمير الحاكمة لولاية ميشيغان للمرة الثانية التي كانت مؤخرا تتفحص الكثير من تجمعات الديمقراطيين وهي تركز في سياستها على حقوق الإجهاض، وتعد وجها جديدا، وقد أثبتت قدرتها على الفوز في الغرب الأوسط الأعلى.

كما أن هناك جيه بي بريتزكر حاكم إلينوي هو سليل عائلة ثرية، من المرجح دخوله السباق الرئاسي إذا عزف بايدن.

ومن جهة الحزب الجمهوري، فإن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق يعد المرشح الأبرز، وقد أعلن نيته العودة إلى البيت الأبيض في نوفمبر 2022.

ولا يزال جزء كبير من الحزب الجمهوري مؤيدا لترامب، لكن من الصعب تحديد حجم هذا الدعم.

وتظهر استطلاعات الرأي أن دعم ترامب بين الجمهوريين منتشر في كل مكان، لكن من الواضح أنه ليس من المرشحين المحظورين ومن الممكن أن ينجح بالترشح.

وينضم لقائمة المرشحين من الحزب الجمهوري، رون ديسانتيس، حاكم ولاية فلوريدا، إلا أنه لم يعلن رسميا ترشحه، لكن من الواضح أن الإجابة هي "نعم سأخوض السباق".

ويرى أعضاء كثر من الحزب الجمهوري في ديسانتيس بديلا قويا لترامب، ولكن لا أحد يعرف تماما كيف ستنتهي معركة ترامب-ديانتيس لنيل ترشيح الحزب.

كما أعلنت نيكي هايلي، حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية سابقا وسفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة في عهد ترامب، عن ترشحها في 14 فبراير قائلة: "حان الوقت لجيل جديد"، لكن حظوظ هايلي تبدو متذبذبة للفوز بترشيح الحزب.

وأعلن فيفيك راماسوامي، مليونير التكنولوجيا الحيوية البالغ من العمر 37 عاما مع سيرة ذاتية قوية، ترشحه في 21 فبراير.

وقال راماسوامي: "نحن في وسط أزمة هوية وطنية. اختفى الإيمان والوطنية والعمل الجاد، ليحل محلها ديانات علمانية جديدة مثل الكوفيدية، والمناخية، والأيديولوجية الجندرية."

من ناحية جهة أخرى، يرجح أن يخوض مايك بومبيو وهو مدير وكالة المخابرات المركزية سابقا ووزير الخارجية في عهد ترامب، السباق الرئاسي، فقد أصدر مذكرات على غرار الحملة الانتخابية، ونأى بنفسه بوضوح عن ترامب في بعض القضايا. لكن ليس من الواضح حتى الآن من يدعمه.

كما أن مايك بنس، نائب الرئيس السابق ترامب، والذي شغل أيضا منصب حاكم ولاية إنديانا، من المرجح أن يترشح لكنه لم يعلن ذلك بعد.

ولدى بنس أجندة سياسية مسيحية محافظة قوية، والوقت الذي قضاه في منصب نائب الرئيس لترامب أظهر أنه كان على خلاف مع رئيسه.

ومن بين الأسماء المطروحة أيضا داخل الحزب الجمهوري، آسا هاتشينسون وهو عضو قديم في الكونغرس وحاكم سابق لولاية أركنساس، كريس سونونو حاكم نيو هامبشاير وهو الأخ الصغير للسيناتور السابق جون إي سونونو وابن رئيس ديوان البيت الأبيض السابق جون إتش سونونو، تيم سكوت من جنوب كارولينا وهو السناتور الجمهوري الأسود الوحيد، جلين يونغكين الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة كارلايل للأسهم الخاصة، والذي انتخب حاكما لفرجينيا في عام 2021.

وفي وقت سابق، أعلن رجل الأعمال الأمريكي بيري جونسون نيته الترشح للانتخابات القادمة.

يشار إلى أنه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ60 في نوفمبر من العام المقبل 2024.