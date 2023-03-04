شكرا لقرائتكم خبر عن 42 حزبا سياسيا تشيد بقرارات الرئيس.. تيسير مطر: رسائل طمأنة من السيسي للمصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد تحالف الأحزاب المصرية، المكون من 42 حزبا سياسيا، بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة، وأصحاب المعاشات ومستحقى تكافل وكرامة ورفع الإعفاء الضريبى لـ30 ألف جنيه.

ووصف النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تتضمن زيادة مبلغ الدعم النقدى "تكافل وكرامة" بنسبة 25% بدءا من شهر إبريل المقبل، وأيضا أصحاب المعاشات بزيادة 15% بواقع استفادة تقارب 11 مليون مواطن، بمثابة رسائل طمأنة من الرئيس للمصريين بأن مصر بخير وسط الأزمات التي يشهدها العالم.

وأعلن "مطر" تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسى على صدور هذه القرارات في الوقت الحالي حتى يتمكن المصريين من مواجهة غلاء الأسعار، مؤكدا أن هذه القرارات بعثت برسالة هامة أن المصريين نصب اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى وخاصة الفئات الفقيرة ومحدودى ومتوسطى الدخل.