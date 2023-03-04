شكرا لقرائتكم خبر عن نيوكاسل يفاجئ مانشستر سيتي بتشكيل ناري في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تنطلق في تمام الثالث والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة افتتاحية الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر سيتي ونظيره نيوكاسل يونايتد على ملعب الاتحاد معقل السيتي.

ويسعى مانشستر سيتي تحت قيادة مديره الفني بيب جوارديولا، لمواصلة ملاحقته لفريق آرسنال المتصدر الحالي للدوري الإنجليزي ومحاولة حصد ثلاث نقاط هامة اليوم.

في المقابل يواصل نيوكاسل سعيه لدخول المربع الذهبي وضمان مركز مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا العام القادم.

تشكيل مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد

ويدخل السيتي اللقاء بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: أكانجي - دياز - آكي

الوسط: ووكر - رودري - جوندوجان - دي بروين - جريليتش - فودين

الهجوم: هالاند

فيما جاء تشكيل نيوكاسل كالآتي:

حراسة المرمى: بوب

الدفاع: تريبيير - لاسيلس - بوتمان - بران

الوسط: لونجستاف - جمياريش - جويلانتون

الهجوم: ألميرون - جوردون - ويلسون

ترتيب مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي



الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي يدخل هذه المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 55 نقطة، فيما يدخل نيوكاسل يونايتد اللقاء وهو يحت المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 41 نقطة.