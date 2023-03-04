شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة نيوكاسل يونايتد ضمن فعاليات الجولة الثانية والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في المباراة التي ستقام على ملعب الإتحاد.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت السعودية وقطر.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي

وجاء تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة نيوكاسل يونايتد على النحو التالى:

حراسة المرمى: إديرسون مورايس.

خط الدفاع: مانويل أكانجي، روبن دياز، كايل ووكر، ناثان آكي.

خط الوسط: رودري، كيفين دي بروين، إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: جاك جريليش، إيرلينج هالاند، فيل فودين.

بينما جاءت تشكيل نيوكاسل يونايتد الرسمي على النحو التالى:

حراسة المرمى: نيك بوب.

خط الدفاع: دان بران، سفين بوتمان، جمال لاسيليس، كيران تربيير.

خط الوسط: جويلاينتون، برونو جيمارايش، شون لونجستاف.

خط الهجوم: أنتونيو جوردون، كالوم ويلسون، ميجيل ألميرون.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد

وتنقل فعاليات مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد عبر قناة بين سبورت بريميوم 1 الناقل الوحيد لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023، وجاء ترددها على النسق التالى: