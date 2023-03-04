انت الان تتابع خبر تركيا تعلن وقوع 13 ألف زلزال وهزة ارتدادية منذ 6 شباط الماضي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وأوضحت "آفاد" في تغريدة، أنها رصدت حدوث حوال 13 ألف زلزال وهزة ارتدادية في الفترة من 6 شباط الماضي إلى 4 آذار الحالي، في تركيا ومحيطها.
وفي 6 شباط الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخما.
وارفقت التغريدة بخريطة عليها المناطق التي شهدت زلازل.
وفي 6 شباط الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخما.