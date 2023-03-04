انت الان تتابع خبر حارس الارجنتين يكشف سر احتفاله المثير للجدل بمونديال قطر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-449311-638135267723271431.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-03-04 | 12:37
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الخليج 365 - رياضة
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن السبب الرئيسي في قيام حارس المنتخب الأرجنتين ونادي أستون فيلا، إيميليانو مارتينيز، "بالاحتفالية" المثيرة للجدل بعد اختياره أفضل حارس مرمى في مونديال قطر 2022.
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن السبب الرئيسي في قيام حارس المنتخب الأرجنتين ونادي أستون فيلا، إيميليانو مارتينيز، "بالاحتفالية" المثيرة للجدل بعد اختياره أفضل حارس مرمى في مونديال قطر 2022.
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