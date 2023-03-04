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حارس الارجنتين يكشف سر احتفاله المثير للجدل بمونديال قطر

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2023-03-04 | 12:37

حارس الارجنتين يكشف سر احتفاله المثير للجدل بمونديال قطر

1,326 مشاهدة

الخليج 365 - رياضة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن السبب الرئيسي في قيام حارس المنتخب الأرجنتين ونادي أستون فيلا، إيميليانو مارتينيز، "بالاحتفالية" المثيرة للجدل بعد اختياره أفضل حارس مرمى في مونديال قطر 2022.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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