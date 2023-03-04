حارس الارجنتين يكشف سر احتفاله المثير للجدل بمونديال قطر

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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن السبب الرئيسي في قيام حارس المنتخب الأرجنتين ونادي أستون فيلا، إيميليانو مارتينيز، "بالاحتفالية" المثيرة للجدل بعد اختياره أفضل حارس مرمى في مونديال قطر 2022.

محمد يوسف

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