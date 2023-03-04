انت الان تتابع خبر وصفة اليوم.. محشي الكوسا والباذنجان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المكونات- الباذنجان: نصف كيلو- الكوسا: نصف كيلو- الأرز: 2 كوب (مغسول ومصفى)- البصل: 1 حبة (مفروم)- بقدونس: نصف كوب (مفروم)- طماطم: 2 حبة (مقطعة)- الثوم: 3 فصوص- لحم مفروم: ربع كيلو- زيت الزيتون: نصف كوب- مرق دجاج: مكعب- نعناع ناشف: ملعقة صغيرة- ملح: حسب الرغبة- فلفل أسود: حسب الرغبة- البطاطس: 2 حبة (مقطعة شرائح)- ماء ساخن: حسب الحاجة

طريقة التحضير

- احفري الكوسا والباذنجان أزيلي اللب من الداخل، ثم اغسلي الخضار جيداً وصفيها.

- حضري وعاء، واخلطي اللحم المفروم، والطماطم، والبصل، والبقدونس، والأرز المغسول.

- أضيفي الملح، والفلفل الأسود حسب الرغبة، والثوم، والنعناع الجاف، وزيت الزيتون، وقلبي المكونات جيداً حتى تمتزج تماماً.

- احشي الكوسا والباذنجان بالخليط دون ملئها.

- حضري قدر، وضعي به القليل من الزيت ويتم رص شرائح البطاطس به.

- ضعي الكوسا والباذنجان فوق البطاطس، وأضيفي الماء المغلي مع مرق الدجاج والملح.

- ضعي القدر على النار مع تغطيه، واتركيه حتى الغليان، ثم خففي النار، واتركيه حتى تنضج الخضار.

- قبل الاستواء ضعي الثوم المهروس مع ملعقة كبيرة نعناع جاف واتركيه لعشر دقائق إضافية.

- اسكبي المحشي في طبق التقديم وقدميه ساخناً.

