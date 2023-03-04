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وصفة اليوم.. محشي الكوسا والباذنجان

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بغداد - ياسين صفوان - المكونات
- الباذنجان: نصف كيلو
- الكوسا: نصف كيلو
- الأرز: 2 كوب (مغسول ومصفى)
- البصل: 1 حبة (مفروم)
- بقدونس: نصف كوب (مفروم)
- طماطم: 2 حبة (مقطعة)
- الثوم: 3 فصوص
- لحم مفروم: ربع كيلو
- زيت الزيتون: نصف كوب
- مرق دجاج: مكعب
- نعناع ناشف: ملعقة صغيرة
- ملح: حسب الرغبة
- فلفل أسود: حسب الرغبة
- البطاطس: 2 حبة (مقطعة شرائح)
- ماء ساخن: حسب الحاجة

طريقة التحضير
- احفري الكوسا والباذنجان أزيلي اللب من الداخل، ثم اغسلي الخضار جيداً وصفيها.

- حضري وعاء، واخلطي اللحم المفروم، والطماطم، والبصل، والبقدونس، والأرز المغسول.

- أضيفي الملح، والفلفل الأسود حسب الرغبة، والثوم، والنعناع الجاف، وزيت الزيتون، وقلبي المكونات جيداً حتى تمتزج تماماً.

- احشي الكوسا والباذنجان بالخليط دون ملئها.

- حضري قدر، وضعي به القليل من الزيت ويتم رص شرائح البطاطس به.

- ضعي الكوسا والباذنجان فوق البطاطس، وأضيفي الماء المغلي مع مرق الدجاج والملح.

- ضعي القدر على النار مع تغطيه، واتركيه حتى الغليان، ثم خففي النار، واتركيه حتى تنضج الخضار.

- قبل الاستواء ضعي الثوم المهروس مع ملعقة كبيرة نعناع جاف واتركيه لعشر دقائق إضافية.

- اسكبي المحشي في طبق التقديم وقدميه ساخناً.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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