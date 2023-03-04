انت الان تتابع خبر بغداد.. الإطاحة بمبتز الكتروني هدد فتاة بنشر صورها مقابل مبالغ مالية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بابتزاز فتاة الكترونيا وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تدفع له مبالغ مالية".وأضاف البيان، أن "عملية القبض تمت بعد أن استنجدت المشتكية بمفارز مكتب بغداد الجديدة لمكافحة الإجرام حول تعرضها لابتزاز الكتروني من قبل أحد الأشخاص وتهديدها بنشر صورها، ليتم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحالة، وبعد التحري وجمع المعلومات وجهد كبير ومميز أثمر بالتوصل إلى المتهم والقبض عليه".

وأشار البيان الى انه "لدى إجراء التحقيق معه اعترف صراحة عن قيامه بابتزاز الفتاة الكترونيا وتهديدها بنشر صورها، دونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٣٠ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".