انت الان تتابع خبر أبرزها تخص المخدرات والعلاقات النسائية.. أشهر 10 فضائح في تاريخ كرة القدم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وظهرت في الآونة الأخيرة أزمة نادي برشلونة ، والتي وصفها البعض بالفضيحة، وشهدت تحويل مبلغ 1.4 مليون يورو إلى حساب خوسيه نيجريرا النائب السابق للجنة الفنية للحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم.

ورغم عدم الانتهاء من التحقيقات الخاصة بهذا الأمر فإن هذه القضية أعادت إلى الأذهان فضيحة مماثلة تخص نادي يوفنتوس، الذي هبط لدوري القسم الثاني في إيطاليا عام 2006 بسبب التلاعب في نتائج المباريات.



التلاعب بنتائج المباريات من الفضائح الشهيرة في كرة القدم الأوروبية، وكان يوفنتوس أحد أبرز أبطالها، وهو الفريق الأكثر تتويجاً بالدوري الإيطالي على مر العصور.

وتورطت عدة فرق في إيطاليا سنة 2006 وأبرزها يوفنتوس وميلان في فضيحة التأثير على قرارات تعيين الحكام في الدوري والتلاعب بنتائج المباريات، والتي سميت بـ"الكالتشيو بولي"، مما أدى إلى هبوط البيانكونيري وتجريده من لقبيه في الدوري الإيطالي عامي 2005 و2006.

وبقي اليوفي لمدة موسم واحد فقط في دوري القسم الثاني الإيطالي وعاد بعده ليهيمن على الكالتشيو خلال الفترة من 2012 إلى 2020.

وفي فرنسا، اتهم نادي أولمبيك مارسيليا سنة 1993 بالتلاعب في نتائج المباريات، مما أدى لسحب لقب الدوري الفرنسي منه وتهبيطه للقسم الثاني.

والطريف أن ذلك الاتهام خرج بعد أيام قليلة من فوز مارسيليا بدوري أبطال أوروبا عام 1993، وأدى لخروج عدة اتهامات أخرى للنادي ورئيسه بالرشوة وتناول المنشطات وما إلى ذلك، لكن بعذها لم يتم التحقيق فيه، وانتهى الأمر بإيقاف الرئيس المياردير برنارد تابييه عن أي نشاط رياضي مدى الحياة.

وفي سنة 2005، وجهت لمجموعة حكام في الدوري البرازيلي تهمة الحصول على رشاوي لتحديد الفائزين في المباريات، وهو ما ثبت لاحقاً على الحكم إيدلسون بيريرا دي كارفالهو.

واقعة مشابهة حدثت في ألمانيا تخص الحكم روبرت هويزير، حيث اتهم من قبل الاتحاد الألماني لكرة القدم بالتحيز في مباراة كأس كان طرفها فريق هامبورج.

وقد أقر الحكم لاحقاً بالواقعة التي حدثت في لقاء هامبورج وبادربورن وشهدت طرد أحد لاعبي الأول واحتساب ركلتي جزاء ضده.

المخدرات

خرجت عدة فضائح في السنوات الأخيرة تخص إدمان بعض اللاعبين للمخدرات، منها ما يخص لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي السابق، أدريان موتو، الذي ثبت أنه مدمن لعقار الكوكاكيين