شكرا لقرائتكم خبر عن رومانو يكشف موعد رحيل بوتر عن تدريب تشيلسي.. صدمة كبري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الصحفي الشهير فابريزو رومانو، المتخصص فى سوق الإنتقالات، عن الموعد المتوقع لرحيل المدرب الإنجليزي جراهام بوتر، المدير الفني الحالي لتشيلسي خلال المرحلة القادمة.

حيث أكد رومانو فى تقريره الأخير، أن مباراة ليدز فى الدوري الإنجليزي الليلة، ستكون بمثابة النهائي فى مسيرة بوتر، حيث أن تحقيق نتيجة آخري غير الفوز، قد يدفع مسئولي الفريق اللندني يستغنون عنه.

خاصة أن أرقام بوتر مع تشيلسي غير مقنعة، حتى بعدما أتم الفريق اللندني العديد من الإنتقالات القوية فى المريكاتو الشتوي المنقضي، ومن ثم فإن الموقف الحالي قد يكون صعبا بعض الشئ للمدرب.

لا سيما أن تشيلسي لم يحقق سوي 8 إنتصارات فقط فى 24خاضهم الفريق اللندني، حيث أن نسبة الفوز لم تتجاوز ال 40٪ للفريق فى البيرميرليج.



آحصائية سيئة لتشيلسي مع بوتر

ويعد تشيلسي ثالث أكثر الفرق تعادلا فى الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد كلا من كريستال بالاس وأستون فيلا، واللذان حققا نتيجة التعادل فى 11 مواجهة.

فيما حقق بوتر نتيجة التعادل مع تشيلسي فى 7 مواجهات، الشئ الذي يؤكد عن حالة السوء التى يمر بها الفريق اللندني، وصعوبته البالغة فى تحقيق الفوز.



موعد مباراة تشيلسي وليدز يونايتد

ومن المقرر أن يلاقي نادي تشيلسي نظيره ليدز اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة ال26 من الدوري الإنجليزي، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

هذا ويحتل تشيلسي المركز العاشر فى ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، فى حين يحتل نادي ليدز المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة.