شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الأمريكي: الولايات المتحدة وألمانيا تتحركان على قدم وساق لتقوية حلف الناتو ودعم أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتز، الجمعة، بدعم لا ينقطع لأوكرانيا، وتوسيع حلف شمال الأطلسي الناتو.

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع شولتز، إن "الولايات المتحدة وألمانيا تتحركان على قدم وساق لتقوية حلف الناتو ودعم أوكرانيا"، مضيفا: "نثمن الدعم الألماني الكبير لأوكرانيا".



وأضاف الرئيس الأمريكي: "التعاون بين الولايات المتحدة وألمانيا يجعل حلف الناتو أقوى".

وشدد بايدن على أن "حلف الناتو لن ينقسم بل سينضم إليه أعضاء جدد".

من جانبه، قال المستشار الألماني: "مستعدون للوقوف إلى جانب أوكرانيا مهما طال الأمر".

وهذه الزيارة هي الثانية لشولتز إلى واشنطن بعد زيارة أولى أجراها في فبراير/شباط 2022، بهدف "إعادة تأكيد روابط الصداقة الوثيقة" بين البلدين، حسب البيت الأبيض.

وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة بعد فترة من التشنج بين واشنطن وبرلين حول المفاوضات الصعبة لتسليم دبابات إلى أوكرانيا.