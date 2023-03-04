«أسعار الوقود المرتفعة والفوائد الجشعة تخنق البلدان الفقيرة».. رسالة قوية من الأمم المتحدة إلى الدول الغنية

الشارقة - اميمة ياسر -

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بخنق دول العالم الغنية البلدان الفقيرة "بمعدلات فائدة جشعة وأسعار وقود مرتفعة".

وأشار جوتيريش، في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي تستضيفه الدوحة، وسط غياب ممثلين عن أفقر دول العالم وأغناها، إلى أن على الدول الثرية تقديم 500 مليار دولار سنويا لمساعدة تلك الدول "العالقة في حلقات مفرغة" تعرقل جهودها الرامية لتعزيز اقتصاداتها وتحسين الصحة والتعليم.

ووجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى البلدان الفقيرة قائلاً: "في ظل حرمانكم من السيولة، العديد منكم محروم من الوصول إلى أسواق رأس المال بفعل معدلات فائدة جشعة".

وتقول وسائل غعلامية إن فعاليات المؤتمر غابت عنها دولتان من الأفقر في العالم نظرا لعدم اعتراف الأمم المتحدة بحكومتيهما، وهما بورما وأفغانستان، كذلك لم يحضر أي من قادة القوى الاقتصادية الكبرى في العالم.

وينعقد المؤتمر المعني بـ46 دولة مصنفة ضمن الأقل نموا في العالم عادة كل عشر سنوات، لكنه تأجل مرتين منذ العام 2021 بسبب وباء كورونا.