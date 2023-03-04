شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: توجيهات الرئيس بزيادة الأجور تنتصر لحماية محدودى الدخل والطبقات الكادحة والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف "العسال"، أن الرئيس يرسل بقراراته المعلنة خلال تفقد وافتتاح مشروعات بمحافظة المنيا، تأكيد للشعب المصري بالحرص على مشاركته والوقوف بجانبه وسط ارتفاع السلع والمنتجات التي تمس حياة المواطن اليومية، جراء الأزمة العالمية، مشيرا إلى أن الدولة تضع المواطن المصري وجودة حياته في مقدمة أولويات، حيث تعمل تلك الحزمة، على مراعاة حجم الضغوط التي يواجهها في الوقت الحالي، بقدر ثقة القيادة السياسية في قدرات الشعب المصري لتجاوز التحديات.
واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن الزيادات المقرة تمكن المواطن من التكيف مع آثار الأوضاع العالمية، بما يساهم في تخفيف حدة الغلاء الراهنة، خاصة مع تضمنها زيادة مبلغ الدعم النقدى "تكافل وكرامة" بنسبة 25% بدءا من شهر إبريل المقبل، وأيضا أصحاب المعاشات بزيادة 15% بواقع استفادة تقارب 11 مليون مواطن، وهو ما يكفل معاونة الأسر الأولى بالرعاية على مواجهة أعباء الحياة.
ونوه "العسال"، إلى أن تلك القرارات تمثل استجابة لتطلعات المصريين بكافة فئاتهم، وذلك بزيادة الحد الأدنى للأجور ل3500 جنيه مع رفع حد الإعفاءالضريبي، والتي تؤكد الحرص على تخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية فى ظل أزمة التضخم التى تعانى منها غالبية دول العالم، مشددا أنها تستكمل سياسات الدولة في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية واستكمال سياسات تحسين المعيشة للمواطن وتحجيم تأثرها بالتداعيات العالمية الحالية، بالتزامن مع الإصرار على مواصلة افتتاح المزيد من المشروعات بكافة ربوع مصر والتي تكفل عدالة توزيع التنمية.
وصف الدكتور محمد الصالحى، عضو مجلس الشيوخ، حزمة القرارات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، من محافظة المنيا، بالتاريخية والمعبرة عن رؤية واضحة حول قدرة مصر على مواجهة التحديات التي تواجهها مشيراً الى أن هذه الكلمة بعثت بمجموعة من الرسائل المتعلقة بالحاضر المصرى وتخللها تفاؤل واسع بصياغة المستقبل، كما غلفها طابع من التقدير والاحترام الكبيرين من القيادة السياسية لابناء الصعيد.
ووجه " الصالحي"، تحية للرئيس السيسى على مجموع تلك القرارات، والتى تتمثل فى زيادة الأجور والمعاشات لمواجهة ارتفاع الاسعار والتداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية، مؤكداً أن هذه القرارات أسعدت كل المصريين، خاصة وأنها جاءت فى توقيت مناسب لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار.
وطالب الدكتور محمد الصالحى، من الحكومة التصدى بكل حسم وقوة لكل من يحاولون رفع أسعار السلع بدون أى مبرر وتطبيق القانون بكل حسم وقوة لمواجهة ظاهرة حجب واحتكار السلع، مشيداً بجميع القضايا التى تناولها الرئيس فى كلمته وتوضيح الحقائق كاملة أمام الشعب سواء فيما يتعلق بتأثير الحرب الروسية الأوكرانية والصراع الاقتصادى الشرس بين الشرق والغرب وآثار فيروس كوفيد 19، والارتفاعات القياسية فى أسعار الطاقة، مؤكدا أن جميعها تحديات استعدت لها الدولة المصرية بطفرات تنموية وتطوير البنية التحتية والاهتمام بتوطين الصناعات وتقليل فجوة الاستيراد.
وأكد أن حديث الرئيس السيسى حمل نظرة تفاؤل بمستقبل مصر وقدرتها على تخطى الظروف الاقتصادية العالمية بجميع تحدياتها، مشيراً الى الاهمية الكبيرة لحزمة القرارات التى أعلنها لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وزيادة المعاشات وغيرها.
من جانبه اعتبر النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، أن إجراءات وقرارات الحماية الاجتماعية التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زيارته لمحافظة المنيا، وفى مقدمتها الأجور ورفع الحد الأدنى لها وزيادة المعاشات بنسبة 15% وزيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% من بداية شهر أبريل تعد قرارات حكيمة من الرئيس وتؤكد حرصه على حماية الأسر المصرية رغم الظروف الصعبة التى تمر بها الدولة المصرية.
وقال " أمين " إن اتخاذ الرئيس السيسى لهذه القرارات التى أسعدت الملايين من المصريين تؤكد انحيازه المستمر للطبقات الكادحة وحمايتهم من ارتفاع الاسعار، مشيداً بجميع القضايا التى تناولها الرئيس فى كلمته التى وجهها للشعب المصرى.
وأكد أن الرئيس السيسى بعث برسالة طمأنة للمصريين بمستقبل مصر وقدرتها على مواجهة جميع التحديات، وفى مقدمتها الاثار السلبية للازمة المالية العالمية، مشيداً باستمرار الدولة فى استكمال مشروعات حياة كريمة ورعاية الأسر المصرية، والذي يؤكد على أن تلك المرحلة الصعبة من عمر الوطن ستمر وأن مصر على الطريق الصحيح.
وأشاد بحديث الرئيس السيسى عن الشعب المصرى وتحمله الكثير من الصعاب، مؤكداً أن الشعب المصرى كان ولايزال وسيظل يقف صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى لمواجهة جميع التحديات والمخاطر التي تواجه الدولة المصرية.