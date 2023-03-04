شكرا لقرائتكم خبر عن محور "التنمية الاقتصادية" بتنسيقية شباب الأحزاب يعقد اجتماعه الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد محور التنمية الاقتصادية، اجتماعه الأول برئاسة النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لبحث ومناقشة آليات العمل خلال الفترة المقبلة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الملفات الرئيسية المتعلقة بفرص الاستثمار في صعيد مصر والاستفادة من إمكانيات هيئة تنمية الصعيد.

ومن المقرر عقد عدد من ورش العمل في إطار لقاءات هيئة تنمية الصعيد مع المتخصصين، لمناقشة سبل تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين في الصعيد ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع.

ويضم محور التنمية الاقتصادية كل من النائب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ، وإيمان طلعت، ومازن شقوير.

يأتي ذلك في إطار أولى فعاليات مبادرة "البناء المتعدد"، والتي تتضمن عدة محاور بجانب التنمية الاقتصادية، أبرزها رعاية النشء، والتماسك الأسري، والصحة النفسية، ومسار العائلة المقدسة.