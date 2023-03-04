شكرا لقرائتكم خبر عن بفرمان أنشيلوتي.. خطوة واحدة تفصل ريال مدريد عن ضم دينامو الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الموافق الرابع من شهر مارس أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني تنتظر الحصول على واحدة من الصفقات النارية خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

خطوة واحدة تفصل ريال مدريد عن ضم دينامو الدوري الإنجليزي

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للملكي قد طالب الإدارة برئاسة فلورينتينو بيريز من أجل ضم برونو جيماريش لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

ويأتي طلب أنشيلوتي لضم تلك الصفقة بسبب صعوبة الحصول على توقيع نجم بوروسيا دورتموند الإنجليزي اليافع جود بيلينجهام الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الإنتقال لصفوف نادي ليفربول.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن تقدم مودريتش وكروس في العمر جعل أنشيلوتي يبحث عن ضم لاعب يمكنه قيادة خط الوسط بجانب الثلاثي كامافينجا وتشواميني وفالفيردي.

يُذكر أن نيوكاسل يونايتد قد نجح في الحصول على توقيع جيماريش خلال الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من صفوف ليون الفرنسي بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2025-2026.