شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تقام اليوم السبت الموافق الرابع من شهر مارس للعام الجديد 2023 مواجهة من العيار الثقيل تلك التي يستضيف فيها مانشستر سيتي فريق نادي نيوكاسل يونايتد لحساب مباريات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز للموسم الكروي 2022-2023.

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

ومن المُنتظر أن يدخل السيتزينز تلك المواجهة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: إديرسون.

الدفاع: آكي - دياز - أكانجي.

الوسط: سيلفا - رودري - جوندوجان - ووكر.

الهجوم: جريليش - هالاند - رياض محرز.

في المقابل سيلعب الضيوف بالعناصر الآتية:-

حراسة المرمى: كاريوس.

خط الدفاع: كيران تريبيير، فابيان شار، سفين بوتمان، دان بورن.

خط الوسط: شون لونجستاف، جو ويلوك، جويلينتون.

خط الهجوم: آلان سان ماكسمين، ميحيل ألميرون،، كالوم ويلسون.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مان سيتي ونيوكاسل

وقبل المباراة يحتل المان سيتي المركز الثاني على لائحة ترتيب البريميرليج برصيد خمسة وخمسين نقطة بينما يحتل فريق نادي نيوكاسل المركز الخامس برصيد واحد وأربعين نقطة.